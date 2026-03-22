В Чайковском спасатели сняли с дерева кошку, просидевшую на высоте двое суток

Испуганное животное не могло спуститься самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском спасатели провели операцию по спасению кошки, забравшейся на высокое дерево и не решавшейся слезть. О происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили обеспокоенные местные жители — они заметили, что бедное животное сидит на макушке уже вторые сутки.

На вызов оперативно прибыла дежурная смена спасателей. С помощью специального снаряжения они поднялись к испуганному животному и аккуратно сняли ее с ветки. Операция прошла успешно, животное не пострадало.

— Спасибо всем за такую работу! Я живу в этом доме, и мы все наблюдали, как кошечку спасали, — поблагодарили спасателей очевидцы.

В администрации Чайковского городского округа отметили, что подобные вызовы — не редкость, особенно в теплое время года, когда домашние питомцы часто попадают в сложные ситуации.