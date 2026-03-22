В Чайковском спасатели сняли с дерева кошку, просидевшую на высоте двое суток

В Чайковском спасатели провели операцию по спасению кошки, забравшейся на высокое дерево и не решавшейся слезть. О происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили обеспокоенные местные жители — они заметили, что бедное животное сидит на макушке уже вторые сутки.