На «Кубке Минина и Пожарского» шахматисты разыграли первые награды

В Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» стартовал 11-й Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского».
Первые награды были разыграны в блице. Почти три сотни шахматистов из разных уголков страны были разделены на три дивизиона.
В основном турнире победителем стал рейтинг-фаворит, международный мастер Погос Нахапетян из Пензенской области, набравший 9,5 очка из 11 возможных. Серебро и бронза достались нижегородцам Ивану Пухову (8,5 очка) и Артёму Шинкарову (8) соответственно.
В женском зачёте первые две строчки остались за нашими землячками Светланой Горячевой (6,5 очка) и Кристиной Завиваевой (6). Бронза у представительницы Тульской области Юлии Ишониной (5,5 очка).
Общий призовой фонд турнира составляет 250 тысяч рублей.