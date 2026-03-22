Жители Петербурга массово жалуются на перебои интернета

Работают только сайты из белого списка.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге фиксируется сбой в работе мобильного интернета. По данным сервиса «Детектор сбоев», за последний час поступило 1350 жалоб на перебои со связью, а всего за сутки горожане передали в сервис 3355 сообщений о проблемах с мобильным интернетом.

— Серди сервисов больше всего жалоб на работу мобильных приложений банков, так же «Телеграм», приложения одного из мобильных операторов и поисковой системы, — говорится в сообщении сервиса.

По совам пользователей, в ряде районов Петербурга с мольных устройств доступны только сервисы и сайты из «белого списка» — это сайты и сервисы, которые не подвержены блокировками при ограничениях мобильного интернета.