Жители Петербурга массово жалуются на перебои интернета

В Санкт-Петербурге фиксируется сбой в работе мобильного интернета. По данным сервиса «Детектор сбоев», за последний час поступило 1350 жалоб на перебои со связью, а всего за сутки горожане передали в сервис 3355 сообщений о проблемах с мобильным интернетом.
— Серди сервисов больше всего жалоб на работу мобильных приложений банков, так же «Телеграм», приложения одного из мобильных операторов и поисковой системы, — говорится в сообщении сервиса.
По совам пользователей, в ряде районов Петербурга с мольных устройств доступны только сервисы и сайты из «белого списка» — это сайты и сервисы, которые не подвержены блокировками при ограничениях мобильного интернета.