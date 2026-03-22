СМИ: житель Москвы неожиданно стал «триллионером»

Baza: житель Москвы задолжал банку триллион рублей из-за сбоя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Житель Москвы должен банку триллион рублей из-за неисправности работы финансового учреждения, пишет Telegram-канал Baza.

«Тридцатилетний Антон зашел в приложение, чтобы проверить, пришла ли ему зарплата, но вместо “плюса” на карте увидел огромный “минус”. А именно — один триллион рублей без копейки», — говорится в посте.

В публикации отметили, что из-за огромного долга счет пострадавшего заблокировали, а после обращения в поддержку ему никак не помогли — пришлось с юристом отправлять официальный запрос.

Потерпевший в случае продолжения блокировки счета и сохранения долга планирует пойти в суд, отмечается в публикации.