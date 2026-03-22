Сначала именинник слегка потерялся среди новых предметов, которыми украсили его вольер. Он бегал от одной к другой вещи, всё осматривал и принюхивался. А потом охотничий инстинкт взял верх, и он сумел достать заманчивый трофей — мясо.
День рождения уссурийской харзы Принца отпраздновали в челябинском зоопарке
В воскресенье, 22 марта, в челябинском зоопарке отпраздновали день рождения шустрого и ловкого мальчишки — уссурийской харзы Принца. Поздравить именинника пришли множество гостей. Как проходило торжество, смотрите в видео.