Первая ракета отправилась на МКС с восстановленной площадки на Байконуре

«Союз» стартовал с Байконура Грузовой корабль «Прогресс МС-33» отправился к МКС, — говорится в сообщении.
Корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, кислород, а также еду для космонавтов МКС.
Сообщается, что после того, как «Прогресс» выйдет на низкую околоземную орбиту и отсоединится от ракеты, он будет еще 49 часов лететь к МКС. Стыковка запланирована на 16.35 по московскому времени 24 марта.
Корабль доставит грузы для экипажа и систем станции, а также для проведения научных экспериментов. «Прогресс» в том числе доставит на МКС аппаратуру изучения солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которую космонавты позже установят снаружи станции.
Кроме того, на борту грузового космического корабля находятся более 800 килограммов топлива для дозаправки космической станции, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы МКС, рационы с питанием для космонавтов.
Уточняется, что это был первый старт ракеты-носителя с восстановленного стартового стола, который был поврежден в ходе пуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» 27 ноября. Восстановительные работы были проведены в кратчайшие сроки.