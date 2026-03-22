Студенты аграрного вуза в КБР прошли практику по приготовлению десертов

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет участвует в федпроекте «Кадры в АПК».

Учащиеся торгово-технологического факультета Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета попробовали себя в кондитерском деле. Вуз участвует в федеральном проекте «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

Занятия проходили под руководством доцента кафедры «Технология продукции общественного питания и химия» Асият Назаровой. Студенты детально проработали ключевые компоненты современных десертов. Они изготовили миндальные бисквиты, классическую меренгу, а также освоили технологию приготовления стабильных ганашей и песочного теста.

По мнению организаторов, современный ресторанный десерт — это сложная архитектура вкусов и текстур, и задача преподавателя — научить студентов понимать физико-химические процессы, происходящие внутри каждого ингредиента. Только так можно добиться стабильного и высокого качества продукта.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.