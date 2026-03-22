Шпилевский прокомментировал крупное поражение «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский прокомментировал крупное поражение от «Краснодара» (0:5) в матче 22‑го тура Мир Российской Премьер‑Лиги. Об этом сообщает «МатчТВ».
По словам тренера, результат отражает разницу в классе команд: «Краснодар» борется за чемпионство, а нижегородцы решают другие задачи. Шпилевский признал, что три гола команда «привезла» сама себе — такие ошибки топ‑команды не прощают. Теперь «Пари Нижний Новгород» готовится к игре с «Ростовом».
