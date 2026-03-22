Первый день астрономического лета в России станет самым долгим в году

В пятницу, 20 марта, в день весеннего равноденствия в Северное полушарие пришла астрономическая весна. Длина дня и продолжительность ночи на всей планете сравнялись. После этого светлая часть суток в России начала расти. В Москве к 1 апреля она достигнет 13 часов 8 минут. Астрономическое лето должно сменить весну 21 июня, в день летнего солнцестояния.