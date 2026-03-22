Первый день астрономического лета в России станет самым долгим в году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Первый день астрономического лета в России, 21 июня, станет рекордно длинным в 2026 году. В Москве Солнце сядет через 17 часов 33 минуты и 34 секунды после восхода, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В пятницу, 20 марта, в день весеннего равноденствия в Северное полушарие пришла астрономическая весна. Длина дня и продолжительность ночи на всей планете сравнялись. После этого светлая часть суток в России начала расти. В Москве к 1 апреля она достигнет 13 часов 8 минут. Астрономическое лето должно сменить весну 21 июня, в день летнего солнцестояния.
«В день летнего солнцестояния в Северном полушарии Земли наблюдаются самый длинный световой день и самая короткая ночь. Солнце в этот день восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень», — сообщили ТАСС в планетарии.
Как пояснила корреспонденту ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, 21 июня продолжительность дня на широте Москвы составит максимальные в этом году 17 часов 33 минуты 34 секунды.
Астрономическое лето завершится 23 сентября, в день осеннего равноденствия.