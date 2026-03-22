О штрафах за сжигание сухой травы напомнили волгоградцам

Привычка поджигать старую траву может обернуться в наши дни солидным штрафом, предупреждают в МЧС.
За выжигание сухостоя предусмотрена административная ответственность:
для рядовых жителей региона — до 15 тысяч рублей;
для должностных лиц — до 30 тысяч рублей;
для предпринимателей без образования юрлица — до 60 тысяч рублей;
для юрлиц — до 400 тысяч рублей.
Если же в результате будет уничтожено или серьезно повреждено чье-то имущество, а также причинен вред здоровью человека или есть погибшие, то наступает уже уголовная ответственность.
«В случае пожара немедленно звоните по телефонам 101 или 112», — напоминают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области стартовал пожароопасный период.