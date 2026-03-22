Свердловские зооспасатели вытащили собаку из глубокого колодца

В Сысерти спасли собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Инцидент произошёл в районе насосной станции на улице Урицкого.
Местная жительница обнаружила открытый колодец, на дне которого находилась собака. Открытый люк оказался почти не виден из-за больших сугробов, к тому же он находился в безлюдном месте.
«Мы осторожно подошли к краю колодца и заглянули с фонариком вниз. Оттуда с очень приличной глубины на нас смотрела крупная белая собака, молча стоящая по колено в воде. Наша задача была несложной, но прошло некоторое время, пока мне удалось добиться, чтобы спущенная верёвочная петля наделась на собаку как надо, с обхватом под передние лапы», — рассказал руководитель группы «Зооспас в Екатеринбурге» Евгений Зенков.
Собаку удалось поднять на поверхность. По словам спасателей, животное оказалось ухоженным и спокойным. После спасения собака ещё некоторое время крутилась рядом с людьми и едва снова не подошла слишком близко к открытому колодцу.
Чтобы исключить повторный инцидент, зооспасатели закрыли люк металлической лестницей и крупными ветками, которые нашли поблизости.