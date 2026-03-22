Школьники из Оренбуржья получили награды Интеллектуальной олимпиады ПФО

Итоги окружного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа (ПФО), организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», подвели в Перми. Школьники из Оренбуржья вошли в число призеров конкурса, сообщили в министерстве образования региона.
В сборную области вошли 13 человек. Среди них — учащиеся Пристанционной школы, оренбургских школы № 35 и гимназии № 1, Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей. В игре «Что? Где? Когда?» команда заняла третье место. Хороший результат показали Ярослав Берест, Софья Корнилова, Полина Хеннеберг, Николай Бизяев, Александр Леденев, Владимир Молодых из Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей.
В общекомандном зачете олимпиады победу одержала Республика Татарстан. Второе место заняла Самарская область, третье — Пермский край. Победители и призеры награждены кубками и памятными подарками. Команда Оренбургской области стала шестой.
