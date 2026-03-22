На дорогах Красноярска ликвидируют ямы

С начала года дорожники устранили ямы на 83 участках.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года на дорогах Красноярска устранили выбоины на 83 участках. Об этом в своем канале рассказал мэр Сергей Верещагин. К примеру, в марте отработали на улицах Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, проспекте Молодежном, Енисейском тракте, проспектах Молодежный и имени газеты Красноярский рабочий, Северном шоссе, Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой.

Работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению. Сергей Верещагин отметил, что объемы необходимо увеличить. К комплексному ремонту дорог специалисты приступят при благоприятной погоде.