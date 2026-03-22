ЦСКА в полуфинале — «Динамо‑Синара» покидает турнир

Начало матча запомнилось волгоградским болельщикам не только спортивными событиями, но и ярким эмоциональным моментом: команда вышла на площадку в новой форме, подаренной фанатами.
В преддверии Международного женского дня самые преданные болельщики «бело‑голубых» презентовали гандболисткам оригинальные футболки и вратарские свитеры. На экипировке были указаны фамилии не только игроков, но и самых активных фанатов — как символ единства команды и её поддержки. Федерация гандбола России (ФГР) пошла навстречу волгоградскому клубу и разрешила провести официальную игру в этом особенном комплекте.
Начало игры показало, что обе команды настроены решительно. Уже на 35‑й секунде ЦСКА открыл счёт: гол забила Софья Васильева. Хозяйки площадки ответили точным броском Алины Загородневой (1:1 на 43‑й секунде). Далее начался открытый зрелищный гандбол, команды много атаковали и скучать не приходилось.
К десятой минуте динамовки вели с преимуществом в три мяча — 6:3. К девятнадцатой минуте казалось, что есть в жизни место подвигу, «Динамо» ведёт — 9:7 и вроде всё получается. Но москвички встрепенулись, добавили оборотов, и игра кардинально поменяла рисунок.
За оставшиеся десять минут армейская команда стремительно убежала вперёд. Подопечные Людмилы Бодниевой безраздельно хозяйничали на площадке, забивая даже в меньшинстве. У волгоградок перестало что-либо получаться: неточные передачи, неподготовленные броски, с которыми легко справлялся вратарь. За восемь минут ни одного гола! Словно завершали первый тайм команды с разных планет.
После перерыва зрители увидели схожую картину. Начало прошло на встречных курсах: забивают обе команды, но при необходимости ЦСКА легко увеличивает отрыв.
Бело-голубые старались, но одного старания мало. Разница в классе существенная. Даже последний аккорд, с которым волжанки закрыли сезон, прозвучал от армейского вратаря — Анны Верещак. Заработав на последней секунде семиметровый бросок, волгоградки не смогли его реализовать. Верещак уверенно отразила удар, не оставив Алисе Дворцевой ни единого шанса.
И снова хочется сказать, что всю игру сделали волгоградские девчонки в составе ЦСКА. На площадке блистали: вратарь Анна Верещак, левый полусредний Варвара Сёмина, левый крайний Софья Васильева и правый полусредний Антонина Санталова.
Лучший игрок матча Варвара Сёмина поделилась впечатлениями:
— Мне лично, и по отдаче игроков, и по эмоциям на площадке, всё очень понравилось! Да, были ошибки, но команда смотрелась заряженной — все очень хотели победить. «Динамо» всегда бьётся до последнего, стремится к победе, и это вызывает уважение. В начале первого тайма пришлось непросто, когда мы оказались в роли догоняющих, но потом переломили ситуацию и уверенно довели матч до победы.
«Динамо-Синара» (Волгоград) — ЦСКА (Москва) — 20:28 (10:14).
21 марта. Волгоград. «Динамо Арена». 1420 зрителей.
Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).
«Динамо-Синара»: Баскакова — Черненко (1), Сисенова (2), Загороднева (5), Минченко (2), Кириллова (4), Скивко — Дувакина, Дворцевая (1), Гафонова, Алексеева, Чуракова (3), Лебедева, Белолипецкая, Кириченко (2), Климова.
ЦСКА: Маркина — Сёмина (6), Васильева (7), Мурзалиева (4), Крупенникова, Санталова (2), Илларионова (2) — Верещак, Явон (1), Собкало (1), Баева (1), Шинкарук (2), Козаченко, Сабирова (1), Никитина (1), Гаряева.
Штрафное время: 4 — 10.
7-метровые/голы: 6/5 — 1/0.
Потери: 15 — 9.
После поражения от ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф (0:2) «Динамо-Синара» (Волгоград) продолжит выступление в Суперлиге за 5−8-е места. Соперником волгоградок станет подмосковная «Звезда», которая также уступила в четвертьфинале -тольяттинской «Ладе» с общим счётом 0:2.
Первый матч полуфинальной серии за 5−8-е места запланирован на 17 апреля в Чехове (на площадке «Звезды»). Ответная игра пройдёт в Волгограде 26 апреля.
Серия ведётся до двух побед одной из команд.
Таким образом, «Динамо-Синаре» предстоит борьба за позиции в нижней части турнирной таблицы Суперлиги. Команда сможет побороться за 5-е место, если победит в серии с «Звездой», или за 7-е место -в случае поражения.
Александр Веселовский.