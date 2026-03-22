В Кировской области обновят муниципальные кадровые центры

Муниципальные кадровые центры отремонтируют в Кировской области при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Специалисты уже подготовили архитектурно-планировочные решения и проектно-сметную документацию. Всего будет отремонтировано 41 помещение кадровых центров в районах региона и городе Кирове. Заключение контрактов с подрядчиком запланировано на апрель. Подчеркивается, что все кадровые центры в итоге будут приведены к единому стилю оформления бренда «Работа России» до 1 октября. Также их оснастят новым оборудованием.
«В 2021—2022 годы в рамках частичной модернизации были проведены ремонты и оснащение двух крупных кадровых центров в Кирове и Кирово-Чепецке. Опыт этой работы используется при проведении полномасштабной модернизации службы занятости региона. Обновление инфраструктуры и материально-технической базы кадровых центров позволит гражданам и работодателям получать комплексную поддержку в комфортных условиях», — отметила начальник управления труда и занятости Кировской области Ольга Рысева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.