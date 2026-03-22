Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соликамске расследуют обрушение перекрытия в жилом доме

РИА Новости: СК завел дело после обрушения перекрытия в жилом доме в Соликамске.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 22 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в помещении жилого дома в Соликамске в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

В субботу администрация Соликамского муниципального округа объявила, что в жилом доме на улице Розалии Землячки обрушилось перекрытие, никто не пострадал. В СУСК уточнили агентству, что инцидент произошел в одной квартире двухэтажного дома.

«По информации в СМИ об обрушении перекрытия в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СУСК, в доме обрушилось потолочное перекрытие. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Ведомство также предпримет меры для восстановления нарушенных прав жителей дома и оценит действия должностных лиц.