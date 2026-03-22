Жители центра Волгограда требуют перекрывать улицу Чуйкова в ночное время

В Волгограде жильцы домов на улице Чуйкова, чьи окна выходят на Центральную набережную, просят вернуть ночные перекрытия дороги. Люди утверждают, что три недели практически не спят ночами из-за шумных дискотек, которые устраивает молодежь на автомобилях, включая свои аудиосистемы на всю мощь. Напомним, ранее по распоряжению властей улицу Чуйкова перекрывали на выходные, но потом мэрия от этой практики отказалась.