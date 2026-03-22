Жители центра Волгограда требуют перекрывать улицу Чуйкова в ночное время

В Волгограде жильцы домов на улице Чуйкова, чьи окна выходят на Центральную набережную, просят вернуть ночные перекрытия дороги. Люди утверждают, что три недели практически не спят ночами из-за шумных дискотек, которые устраивает молодежь на автомобилях, включая свои аудиосистемы на всю мощь. Напомним, ранее по распоряжению властей улицу Чуйкова перекрывали на выходные, но потом мэрия от этой практики отказалась.
Возмущенные громкой музыкой жители пока пишут жалобы в соцсетях, но планируют дойти до администрации президента. Тем временем, волгоградский общественник Сергей Жуков считает, что «не нужно никаких блоков перекрытия улиц ради нескольких неадекватов». Вместо это он предлагает полиции пресекать подобные нарушения, наказывая любителей громкой музыки за каждый подобный случай. Тем более что набережную и Аллею Героев постоянно патрулирует ППС.