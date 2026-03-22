Траньков оценил возвращение Валиевой в спорт и дал ей полезный совет

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков оценил возвращение на соревновательный лёд Камилы Валиевой после длительной дисквалификации и дал ей полезный совет.
В конце января Камила уже выступала в Москве на чемпионате России по прыжкам. Но там фигуристы соревнуются лишь в исполнении прыжковых элементов. А 21 марта на Кубке Первого канала в Петербурге Валиева впервые с декабря 2023 года показала свою новую программу на песню «Утомлённое солнце». С учётом правил этого турнира, разрешающих женщинам четверные прыжки в короткой программе, она начала прокат с четверного тулупа. К сожалению, на приземлении с квада спортсменка упала. Но с остальными элементами Камила справилась. А её скольжение и уникальная пластика были по-прежнему неподражаемы. Получив 70,09 балла, Валиева заняла 4 место.
«Прежде всего хочу поздравить Камилу и всех болельщиков, которые ждали её возвращения. Возвращаться всегда очень сложно, знаю это на личном опыте. — сказал в интервью РИА Новости Максим Траньков, имея в виду пропущенный им из-за травмы плеча сезон 2014/2015. — То, что сегодня Камила показала — а она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьёзно на вращениях и дорожках, — это первый шажок к возвращению. Цельно скатанная короткая программа после такого перерыва дорогого стоит».
Траньков подчеркнул, что давать прогнозы на следующий сезон сложно. Но посоветовал фигуристке «не переусердствовать и обойтись без травм». «Если удастся сохранить и здоровье, и мотивацию кататься, то, я думаю, Камила с её талантом может добиться многого», — отметил он.