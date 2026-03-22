Траньков оценил возвращение Валиевой в спорт и дал ей полезный совет

В конце января Камила уже выступала в Москве на чемпионате России по прыжкам. Но там фигуристы соревнуются лишь в исполнении прыжковых элементов. А 21 марта на Кубке Первого канала в Петербурге Валиева впервые с декабря 2023 года показала свою новую программу на песню «Утомлённое солнце». С учётом правил этого турнира, разрешающих женщинам четверные прыжки в короткой программе, она начала прокат с четверного тулупа. К сожалению, на приземлении с квада спортсменка упала. Но с остальными элементами Камила справилась. А её скольжение и уникальная пластика были по-прежнему неподражаемы. Получив 70,09 балла, Валиева заняла 4 место.