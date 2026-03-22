В Казани отремонтируют 14 участков дорог

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году пройдут на 14 участках дорог в Казани, сообщили в пресс-центре администрации города.
Всего в перечень вошли 13 отрезков автомобильных трасс и один тротуар. Работы пройдут в нескольких районах Казани. Например, в Авиастроительном обновят улицу Ленинградскую на участке между улицами Айдарова и Побежимова, а также улицу Максимова.
В Кировском и Московском районах планируют отремонтировать улицы Галимджана Баруди, Гудованцева, Маршрутной, Можайского и Александра Пархоменко. А в Приволжском районе обновят улицу Хусаина Мавлютова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.