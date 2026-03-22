22 марта жители Ростова слышали сирену

Днем 22 марта жители Ростова-на-Дону слышали звуки сирены, об этом рассказали в соцсетях. По словам ростовчан, сигнал «Внимание всем!» работал во время ракетной опасности.
Напомним, угроза сохранялась с 14:16 до 15:03, затем объявили о снятии режима воздушной опасности.
Напомним, в течение прошедшей ночи и утром в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области.
