Глава СК поручил возбудить дело после жалобы ростовчанина на отсутствие лекарств

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего медицинского обеспечения жителя Ростова-на-Дону.
Мужчина обратился к главе ведомства в соцсетях, сообщается на канале информационного центра Следственного комитета в МАХ. Заявитель страдает заболеваниями, требующими пожизненного ежедневного приема лекарственного препарата. Однако в текущем году необходимый медикамент ему не предоставляется. Из-за перерыва в терапии состояние пациента ухудшилось, а приобрести лекарство за свой счет он не может.
В СУ СК России по Ростовской области ранее была организована процессуальная проверка. Теперь по поручению председателя ведомства будет возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.