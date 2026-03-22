Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК поручил возбудить дело после жалобы ростовчанина на отсутствие лекарств

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего медицинского обеспечения жителя Ростова-на-Дону.

Мужчина обратился к главе ведомства в соцсетях, сообщается на канале информационного центра Следственного комитета в МАХ. Заявитель страдает заболеваниями, требующими пожизненного ежедневного приема лекарственного препарата. Однако в текущем году необходимый медикамент ему не предоставляется. Из-за перерыва в терапии состояние пациента ухудшилось, а приобрести лекарство за свой счет он не может.

В СУ СК России по Ростовской области ранее была организована процессуальная проверка. Теперь по поручению председателя ведомства будет возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.