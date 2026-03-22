Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У школ Челябинска пройдут рейды: в ГАИ назвали дату массовой проверки водителей

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске инспекторы ГАИ проведут рейды у школ и детских садов, чтобы проверить, как горожане перевозят детей. Особое внимание уделят наличию автокресел и ремней безопасности.

Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие пройдет 23 марта в утренние часы вблизи образовательных организаций. В ведомстве также напомнили, что с 9 января ужесточена ответственность за нарушение правил перевозки детей:

— Для водителя штраф составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.

Инспекторы призывают автомобилистов быть особенно внимательными, если в салоне находятся дети:

— Снижайте скорость, соблюдайте режим отдыха и избегайте рискованных маневров, — обратились к водителям.