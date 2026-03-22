У школ Челябинска пройдут рейды: в ГАИ назвали дату массовой проверки водителей

В Челябинске инспекторы ГАИ проведут рейды у школ и детских садов, чтобы проверить, как горожане перевозят детей. Особое внимание уделят наличию автокресел и ремней безопасности.
Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие пройдет 23 марта в утренние часы вблизи образовательных организаций. В ведомстве также напомнили, что с 9 января ужесточена ответственность за нарушение правил перевозки детей:
— Для водителя штраф составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.
Инспекторы призывают автомобилистов быть особенно внимательными, если в салоне находятся дети:
— Снижайте скорость, соблюдайте режим отдыха и избегайте рискованных маневров, — обратились к водителям.