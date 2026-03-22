За год жители КЧР около 378 тысяч раз записались к врачу через «Госуслуги»

Жители Карачаево-Черкесии в 2025 году записались к врачу через портал «Госуслуги» около 378 тысяч раз, сообщили в министерстве цифрового развития республики. Развитие онлайн-сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Специалистами министерства были определены наиболее востребованные среди жителей республики электронные сервисы на «Госуслугах». Абсолютным лидером по числу онлайн-запросов стала запись на прием к врачу.
«Времена, когда за талоном к терапевту нужно занимать очередь, уходят в прошлое. Электронная запись экономит ваше время, избавляет от визитов в регистратуру и позволяет четко планировать график», — отметили в ведомстве.
Подчеркнем, что через сервис можно записать на прием к врачу не только себя. Это также можно сделать за детей и пожилых родственников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.