На Дону трёх судей лишили полномочий

Решение приняли на на заседании ККС.

В отставку ушли судьи Азовского, Сальского и Матвеево‑Курганского районных судов.

Полномочия судьи Азовского городского суда Ирины Кравченко прекратятся с мая 2026 года. Она была назначена на должность указом Президента России в октябре 2004 года сроком на три года, а в июле 2008 года — без ограничения срока.

С середины апреля 2026 года прекратятся полномочия судьи Сальского районного суда Марины Федяковой. Её судейская карьера началась в 1995 году с пятилетнего срока в Сальском городском суде. В 2000 году её повторно назначили без ограничения срока, а в июне 2024 года указом президента — судьёй Сальского районного суда.

Коллегия также прекратила полномочия судьи Матвеево‑Курганского районного суда Сергея Бондарева в связи с его кончиной.

Кроме того, на коллегии рассмотрели вопрос о дисциплинарном проступке судьи Таганрогского городского суда Юлии Гриценко. В её действиях выявили нарушения, но наказание не назначили из‑за истечения срока давности.