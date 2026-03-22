В Прикамье запустили акселератор социальных изменений «Пермский период»

Акселератор социальных изменений «Пермский период» стартовал в Прикамье при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Первые проектные сессии уже состоялись в Александровске и Березниках. Участники работали над развитием своих инициатив, совершенствовали проектные идеи и получали консультации экспертов.
Программа акселератора включает два трека. Первый называется «Проектировщики». Он предназначен для представителей молодежных некоммерческих организаций, инициативных групп и потенциальных участников грантовых конкурсов. Пройдя его, можно доработать проектные идеи и подготовить заявки на получение поддержки.
А трек «Исследователи» ориентирован на людей в возрасте от 14 до 35 лет и участников клубов молодых семей. Его задача — выявить актуальные социальные запросы и найти инструменты для реализации инициатив и позитивных изменений.
Проектные сессии акселератора пройдут в Александровске, Березниках, Барде, Чусовом, Чайковском, Краснокамске, Соликамске, Карагае, Чернушке и Перми. Эксперты отберут 30 наиболее перспективных проектных заявок, которые получат дальнейшее сопровождение и поддержку.
