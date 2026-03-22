В Красноярском крае оборудовали рабочее место для жителя с инвалидностью

Специалисты центра занятости в городе Зеленогорске помогли обустроить специальное рабочее место для жителя со II группой инвалидности. Необходимое оборудование было приобретено по нацпроекту «Кадры», сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Соискателя приняли комплектовщиком изделий в одну из сервисных компаний города. По словам директора центра занятости населения Максима Мухина, важно было адаптировать рабочее место с учетом индивидуальных особенностей сотрудника, создать для него безопасную среду. С этой целью работодателю выделили около 200 тысяч рублей.
«Мы оснастили под потребности сотрудника рабочее место эргономичными стеллажами с легким доступом к товарам, а специальная передвижная тележка позволяет ему безопасно перемещать грузы между зонами склада. Процесс взаимодействия со специалистами службы занятости прошел более чем легко и комфортно, и мы довольны результатом», — поделился заместитель директора по развитию компании-работодателя Алексей Макаренко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.