В Воронеже умер экс-директор хореографического училища Владимир Панкратов

В Воронеже умер Владимир Панкратов, известный управленец, экс-директор хореографического училища и бывший руководитель в структуре регионального правительства ушел из жизни на 73-м году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства днем 22 марта.
Владимир Васильевич прошел многогранный профессиональный путь. Начав карьеру как комсомольский лидер, впоследствии он возглавил Воронежское хореографическое училище, внеся значительный вклад в развитие культуры региона. Позднее он перешел на руководящую работу в исполнительные органы государственной власти области, где курировал ключевые направления, отвечая за организацию масштабных мероприятий и развитие муниципалитетов.
Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что на любой должности Владимир Васильевич проявлял высокую ответственность и активность, всегда заботясь о максимальных результатах. Он был эффективным специалистом и порядочным человеком, принадлежавшим к той когорте людей, которые не просто трудятся, а живут своим делом.