Росреестр: вместо спортбазы для «Автотор-Арены» построили гостиницу

Батыршина обратилась в Росреестр с сообщением о возможном использовании земельного участка с кадастровым номером 39:15:110641:122 не в соответствии с установленным видом разрешённого использования. Участок выделялся инвестору без торгов в рамках процедуры прохождения в 2023 году Совета по улучшению инвестклимата в Калининградской области при губернаторе, он был предназначен под объект социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца Спорта “Автотор-Арена”. “Фактически на указанном земельном участке построен объект, позиционируемый как гостиница “Автотор Спорт Плаза”. Фактическое использование данного объекта связано с оказанием гостиничных услуг”, — сообщила местная жительница.