Студентка из Томской области стала одним из кураторов проекта «Твой Ход»

София Балачкова, студентка Томского университета систем управления и радиоэлектроники, вошла в число кураторов образовательных программ Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Она также является амбассадором проекта «Центры компетенций», который реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Путь к новой ответственной должности начался с отбора на обучение для активных выпускников образовательной программы «Жить и создавать в России» проекта «Твой Ход». Конкурсный отбор в команду кураторов включал заполнение подробной анкеты с описанием опыта кураторства и запись видеоэссе.
«В этом году мы впервые провели первый образовательный интенсив для кураторов проекта “Твой Ход” совместно с центром знаний “Машук”. Особенно важно, когда кураторами становятся те люди, которые уже проходили путь участника в различных программах проекта. София Балачкова — именно такой пример», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.