В Таганроге приостановили движение трамваев во время воздушной тревоги

Днем 22 марта в Таганроге приостановили движение трамваев из-за объявления воздушной тревоги. Об этом сообщали в соцсетях, на странице проекта «Таганрогский трамвай».
Временно не работали все маршруты, но после снятия угрозы движение было восстановлено. Напомним, ракетная опасность сохранялась с 14:16 до 15:03.
Добавим, в течение прошедшей ночи и утром в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше