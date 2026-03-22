В Таганроге приостановили движение трамваев во время воздушной тревоги

После снятия ракетной угрозы в Таганроге было восстановлено движение трамваев.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 марта в Таганроге приостановили движение трамваев из-за объявления воздушной тревоги. Об этом сообщали в соцсетях, на странице проекта «Таганрогский трамвай».

Временно не работали все маршруты, но после снятия угрозы движение было восстановлено. Напомним, ракетная опасность сохранялась с 14:16 до 15:03.

Добавим, в течение прошедшей ночи и утром в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области.

