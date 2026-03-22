У многоэтажки на Левом берегу заплутала лиса

На Левобережье, в одном из дворов на улице Лукашевича, жители заметили лису. Испуганное животное находилось рядом с одной из многоэтажек, у входа в подъезд. Фотографии очевидцы опубликовали в группе «ЧП в Омске».
Как рассказали местные жители, им не удалось связаться с соответствующими службами для отлова лесной гостьи. Омичи выражают опасения, что лиса может быть переносчиком бешенства, хотя на вид она выглядит вполне здоровой.
В публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что лиса выглядит здоровой, и люди надеются, что с наступлением темноты она сможет вернуться в свою естественную среду обитания.