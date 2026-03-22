Умирали в муках: в поселке Волгограде зверски расправились с собаками

Жители поселка Горьковский Советского района стали свидетелям жестокой расправы с собаками. 22 марта они обнаружили их растерзанные тела — головы животных были разбиты, одной из них в пасть вонзили палку, другие были задушены железной проволокой.
Расправу устроили несколько дней назад, трупы разбросали вдоль дороги. Несчастные животные умирали в муках.
«И мы, и наши дети рыдают. Мы не можем им объяснить, что на свете есть люди, а есть — нелюди, которые, скорее всего, они живут среди нас», — цитирует горожан v102.ru.
Собаки жили в поселке бок о бок с людьми и никому не мешали. Они ни разу ни на кого не напали. Неравнодушные люди кормили и лечили их. А однажды обнаружили одного из псов, попавшим в силки из железной проволоки.
Собаку выходили, но местные жители опасаются, что охота на животных продолжится. Зоозащитники призывают жителей региона обращаться по таким фактам в полицию. Виновные должны быть наказаны, считают они.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал о скандале между блогером и хозяйкой приюта для бездомных собак, который надвое расколол волгоградцев.