Весна в Хабаровске: 23 марта воздух прогреется до четырех градусов тепла

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Ночные температуры в краевом центре составят от −5 до −7 градусов, в дневное время столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов при северном ветре со скоростью 4−9 метров в секунду.
В южных районах края ночью местами возможен небольшой снег, однако днем осадки прекратятся. Температура воздуха в ночные часы составит −4…-9 градусов, днем потеплеет до +2…+7 градусов при северо-западном ветре 5−10 метров в секунду. В центральных районах региона также обойдется без существенных осадков. Здесь синоптики прогнозируют от −6 до −17 градусов ночью и от −1 до +6 градусов в светлое время суток, ветер различных направлений 2−9 метров в секунду.
На севере Хабаровского края установится преимущественно сухая погода, лишь в Охотском муниципальном округе в ночные часы местами пройдет небольшой снег. Температурный фон в северных районах будет колебаться от −5…-14 градусов ночью до −5…+5 градусов днем, ветер различных направлений 2−11 метров в секунду. Из-за дневных оттепелей и ночных заморозков на дорогах региона сохраняется вероятность образования гололедицы, в связи с чем водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность.
