В Омске 14 человек досрочно сдадут ЕГЭ сдадут

В Омской области стартовал досрочный этап единого государственного экзамена. Испытания с 20 марта по 20 апреля проходят на базе школы № 132. Об этом рассказали министерстве образования региона.
Если прошлой весной на досрочную сдачу записались 28 участников, то теперь — всего 14. Речь идет о четверых обучающихся в иностранных школах, семерых выпускников 2026 года, троих студентов техникумов и колледжей. Чаще всего выбрали русский язык, физику, профильную математику, информатику и обществознание.
За ходом экзаменов на этот раз следят более 50 специалистов, включая медработника, членов государственной экзаменационной комиссии. На каждого сдающего экзамен приходится примерно по четыре контролера.
Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля.