ВТБ: предприниматели значительно увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году

По данным ВТБ, в 2025 году предприниматели на 68% увеличили объем международных переводов. Об этом сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка Юлия Копытова.
Число клиентов, работающих с зарубежными партнерами, выросло на 30%. Вклад в развитие направления международных расчетов внесли в том числе компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию.
«В 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса у нас на обслуживании вырос на 66%. Это расчеты через собственную сеть зарубежных подразделений в Китае, Индии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Армении», — рассказала Юлия Копытова.