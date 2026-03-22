В Омске прекратила существование городская поликлиника № 1

Как обратил внимание «СуперОмск», 20 марта 2026 года статус «прекратило деятельность при присоединении» получило БУЗОО «Городская поликлиника № 1». Организацию с юридическим адресом улица Карла Либнехта, 3 влили в БУЗОО «Клинический диагностический центр» на Ильинской, 9.
К слову, это не первая волная оптимизаций с участием данных учреждений. В 2015 году к «ГП № 1» присоединили «ГП № 14» с юрадресом Кемеровская, 1. В 2013 году в КДЦ влили БУЗОО «Медицинский центр министерства здравоохранения Омской области».
Отметим, во второй половине марта 2026 года КДЦ запатентовал свой слоган. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр» (КДЦ) зарегистрировало в качестве товарного знака следующую фразу «Нам драгоценно Ваше здоровье и время».