Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Балтики» о разгроме «Сочи»: Эмоций особых нет — просто сделали своё дело

По словам Юрия Нагайцева, команда рассчитывала на крупную победу.

Футболисты «Балтики» полностью выполнили задачу на игру с «Сочи». Об этом рассказал старший тренер команды Юрий Нагайцев на послематчевой пресс-конференции.

«Эмоций нет особенных, просто сделали своё дело хорошо. Ребята выполнили полностью установку: то, что мы от них просили. Ну и, конечно, болельщики нас гнали вперёд. Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках. Поэтому нас устраивала только крупная победа», — сказал Нагайцев.

Он также отметил, что во время паузы в РПЛ калининградцы проведут сборы в Светлогорске. Футболистов ожидают двухразовые тренировки на базе клуба.

В субботу, 21 марта, «Балтика» выиграла на своём поле у «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:0. Голы забили Александр Филин, Максим Петров и Михаил Рядно, ещё один мяч сочинцы отправили в свои ворота.