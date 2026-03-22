Тренер «Балтики» о разгроме «Сочи»: Эмоций особых нет — просто сделали своё дело

Футболисты «Балтики» полностью выполнили задачу на игру с «Сочи». Об этом рассказал старший тренер команды Юрий Нагайцев на послематчевой пресс-конференции.
«Эмоций нет особенных, просто сделали своё дело хорошо. Ребята выполнили полностью установку: то, что мы от них просили. Ну и, конечно, болельщики нас гнали вперёд. Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках. Поэтому нас устраивала только крупная победа», — сказал Нагайцев.
Он также отметил, что во время паузы в РПЛ калининградцы проведут сборы в Светлогорске. Футболистов ожидают двухразовые тренировки на базе клуба.
В субботу, 21 марта, «Балтика» выиграла на своём поле у «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:0. Голы забили Александр Филин, Максим Петров и Михаил Рядно, ещё один мяч сочинцы отправили в свои ворота.