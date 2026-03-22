Антимоскитные сетки могут начать продавать только в комплекте с блокировкой окон

Блокираторы необходимы, чтобы предотвратить случаи выпадения детей из окон.

Источник: Нижегородская правда

Антимоскитные сетки должны продавать только вместе с блокираторами открытия окон. Такое предложение ТАСС озвучила депутат Госдумы, председатель одного из технических комитетов по подготовке ГОСТов в сфере детской безопасности Татьяна Буцкая.

Блокираторы окон необходимы, чтобы предотвратить случаи выпадения детей из окон. Малыши облокачиваются на москитные сетки, но сетки не выдерживают их вес. В результате происходят трагедии. Универсальные блокираторы можно поставить на любое окно.

По словам Татьяны Буцкой, в настоящее время готовится новый ГОСТ на антимоскитные сетки. Одновременно прорабатываются вопросы по информированию родителей о наличии блокираторов и об опасности выпадения детей.