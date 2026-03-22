Врач-трихолог сказала, в каком возрасте и как седеют волосы у белорусов и белорусок

Врач-трихолог Марина Цедрик сказала изданию «Народная газета», в каком возрасте и как седеют волосы у белорусов и белорусок как представителей европеоидной расы.
«В среднем у людей европеоидной расы седина начинает проявляться приблизительно в 34 года, тогда как у афроамериканцев — примерно в 43,9 года. У европеоидов поседение до 20 лет считается преждевременным, в то время как для афроамериканцев этот возрастной порог составляет до 30 лет», — говорит врач-тихолог.
Также, по словам Марины Цедрик, критерия для преждевременного поседения нет у азиатской популяции планеты.
«Причины преждевременного поседения волос связаны с комплексным взаимодействием генетических, экологических и клеточных факторов», — добавила трихолог.
Кроме того, специалист обратила внимание, что мужчины и женщины седеют по-разному. Для женщин процесс начинается вдоль линии роста волос, для мужчин — на висках и бакенбардах, а затем седина охватывает всю голову и затылок.
Специалист добавила, что волосы на голове обычно первыми теряют пигментацию, за ними этому процессу становятся подвержены волосы на лице, затем — волосы на теле.
