Седло из металла, тюльпаны из пластика: Эко-Наурыз прошёл в Алматы

В Алматы на площади перед «Атакентом» прошёл фестиваль «Наурыз Береке Мереке» в экоформате, передает BAQ.KZ.
Праздник объединил национальные традиции и современные экологические подходы — с акцентом на осознанное потребление и заботу о природе.
Главными элементами стали арт-объекты из переработанных материалов: символичное седло из металла, авторские тюльпаны из пластика и даже деталей Lego.
В юртах проводили мастер-классы по апсайклу, работали ремесленники, а на площади установили алтыбакан.
Музыкальную программу представили этно-рок-группа Arkaiym и молодые исполнители.
На площадке также транслировались ролики об экологии — для повышения экологической культуры горожан.
Фестиваль показал, как традиции могут гармонично сочетаться с современными экологическими ценностями.