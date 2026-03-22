В Подмосковье установили 2,6 тыс. знаков ограничения скорости

Наибольший объем знаков установили в восьми округах: Истре — 150 шт., Дмитровском и Домодедове — по 138 шт., Солнечногорске — 125 шт., Клину — 123 шт., Одинцовском — 119 шт., Ступине — 117 шт. и Коломне — 104 шт. Например, их поставили в Домодедове на участке Каширского шоссе от остановки «Магазин Дачник» до остановки «Бугорок», в Сергиево-Посадском округе — между селом Мишутино и деревней Веригино, а в Клину — на дороге, соединяющей села Спас-Заулок и Воздвиженское и город Высоковск.