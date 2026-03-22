В Подмосковье установили 2,6 тыс. знаков ограничения скорости

Знаки ограничения скорости на подъездах к переходам установили на региональных дорогах Московской области с начала года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе Подмосковья.
«Специалисты Мосавтодора провели работы на подъездах к 1300 пешеходных переходов, расположенных на дорогах вне населенных пунктов. Всего установили 2600 знаков с ограничениями скоростного режима в 50 и 70 км/ч, что позволило повысить безопасность участников движения. Мы уже отметили позитивный эффект от данных мер в марте за счет снижения ДТП на переходах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Наибольший объем знаков установили в восьми округах: Истре — 150 шт., Дмитровском и Домодедове — по 138 шт., Солнечногорске — 125 шт., Клину — 123 шт., Одинцовском — 119 шт., Ступине — 117 шт. и Коломне — 104 шт. Например, их поставили в Домодедове на участке Каширского шоссе от остановки «Магазин Дачник» до остановки «Бугорок», в Сергиево-Посадском округе — между селом Мишутино и деревней Веригино, а в Клину — на дороге, соединяющей села Спас-Заулок и Воздвиженское и город Высоковск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.