Подросткам села Бердюжьего Тюменской области рассказали о трудоустройстве

Круглый стол для подростков по вопросам профориентации и трудоустройства молодежи состоялся 18 марта в селе Бердюжьем Тюменской области при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Мероприятие организовали специалисты отделения Кадрового центра «Работа России» по Бердюжскому округу совместно с центром социального обслуживания населения. Круглый стол был подготовлен для подростков на полустационарном социальном обслуживании.
Ведущий консультант отделения рассказала о нюансах трудоустройства несовершеннолетних: правовых аспектах, ограничениях по рабочему времени, гарантиях и защите прав молодых работников. Участники познакомились с актуальными вакансиями региона и обсудили возможности подработки в летний период.
В планах организаторов — продолжить профориентационную работу. Они хотят провести мастер‑классы от представителей разных профессий, организовать экскурсии на предприятия региона и тренинги по составлению резюме для подростков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.