Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросткам села Бердюжьего Тюменской области рассказали о трудоустройстве

Участники познакомились с актуальными вакансиями региона и обсудили возможности подработки в летний период.

Источник: Национальные проекты России

Круглый стол для подростков по вопросам профориентации и трудоустройства молодежи состоялся 18 марта в селе Бердюжьем Тюменской области при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

Мероприятие организовали специалисты отделения Кадрового центра «Работа России» по Бердюжскому округу совместно с центром социального обслуживания населения. Круглый стол был подготовлен для подростков на полустационарном социальном обслуживании.

Ведущий консультант отделения рассказала о нюансах трудоустройства несовершеннолетних: правовых аспектах, ограничениях по рабочему времени, гарантиях и защите прав молодых работников. Участники познакомились с актуальными вакансиями региона и обсудили возможности подработки в летний период.

В планах организаторов — продолжить профориентационную работу. Они хотят провести мастер‑классы от представителей разных профессий, организовать экскурсии на предприятия региона и тренинги по составлению резюме для подростков.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.