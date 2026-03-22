Между Сочи и Сириусом с 29 марта запустят дополнительные электрички

По направлению Сириус — Сочи будут курсировать 43 пары электричек в день, на рейсах между Сириусом и горным кластером курорта — 11 пар.
Как пояснил господин Плишкин, путь в горы на «Ласточке» занимает порядка 40 минут, из Сириуса в центр Сочи можно добраться менее чем за час.
В январе и феврале в горный кластер Сочи было перевезено более 66 тыс. пассажиров, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года.
Также Дмитрий Плишкин отметил нововведение: маршрут Сириус — аэропорт Сочи, который уже в течение месяца обеспечивает прямое сообщение между федеральной территорией и воздушной гаванью.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», РЖД проинформировали пассажиров о введении временных корректировок в график движения пригородных поездов на территории Кубани из-за планового ремонта на объектах жд-инфраструктуры.