В Воронежской области детям рассказали об истории появления книг

Слушателями программы стали 25 воспитанников эртильского детского сада № 3. Дошкольникам рассказали, каким образом хранились знания с древних времен и до наших дней, с чего началось книгопечатание, на каких материалах записывали информацию, как выглядела и развивалась первая детская книга на Руси. После беседы ребята разгадывали головоломки. Также они читали стихи о пользе и важности чтения, повторили правила обращения с книгами.