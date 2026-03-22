В Воронежской области детям рассказали об истории появления книг

Познавательная программа «Как появилась первая книга» состоялась 19 марта в Эртильской межпоселенческой библиотеке в Воронежской области, сообщили в учреждении. Проведение мероприятий, направленных на культурное просвещение подрастающего поколения, отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Слушателями программы стали 25 воспитанников эртильского детского сада № 3. Дошкольникам рассказали, каким образом хранились знания с древних времен и до наших дней, с чего началось книгопечатание, на каких материалах записывали информацию, как выглядела и развивалась первая детская книга на Руси. После беседы ребята разгадывали головоломки. Также они читали стихи о пользе и важности чтения, повторили правила обращения с книгами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.