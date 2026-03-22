Что настрого запрещено в Василисин день, 23 марта 2026 года

Свой профессиональный праздник 23 марта отмечают метеорологи. Вот уж про кого анекдотов рассказано немало, а поминает их не всегда добрым словом едва ли не каждый второй или третий человек на земле.
Ну, просто потому, что погода — это самая популярная тема для общения и это то, что непосредственно влияет на каждого из нас чуть ли не постоянно.
И мы сегодня воспринимаем как должное тот факт, что можем найти ответ за считанные секунды, коснувшись экрана мобильного телефона или нажав на кнопку телевизора.
Однако мало кто из нас задумывается о том, что за каждым прогнозом стоят миллионы наблюдений, обработанных с помощью тысяч процессоров в экстраординарной и уникальной глобальной сети, координируемой Всемирной метеорологической организацией.
День метеорологов и атеистов.
Где бы мы ни находились — на суше, в море или в воздухе — прогнозы, которые мы используем, напрямую зависят от свободного и открытого обмена данными наблюдений, от спутников, вращающихся вокруг Земли, от метеорологических шаров, запускаемых в атмосферу, от океанских буев и кораблей, плывущих по волнам, от удаленных станций и главное — от людей, которые за всем этим стоят и все это организуют. И от работы которых зависит не только комфорт нашей повседневной жизни, но и экономика, а зачастую и жизни миллионов людей на планете.
Так что они точно достойны того, чтобы поблагодарить их за их повседневный и такой всем необходимый труд.
Есть еще одна интересная дата, отмеченная в светском календаре 23 марта. Это — День атеиста, праздник, который не имеет официального статуса и единого международного учредителя, но приурочен он к годовщине отлучения Льва Толстого от церкви (1901 г.). Таким образом, день служит символом свободы мысли, разума и солидарности людей, не придерживающихся религиозных убеждений и в знак поддержки тех, кто не принадлежит ни к одной религиозной конфессии, что часто связывают с историческим контекстом критики церкви.
К слову сказать, в последние годы праздник этот набирает популярность в интернете, где отмечается публикациями, посвященными науке и критическому мышлению.
День красивого взгляда и мучеников Коринфских.
И, наконец, еще одна дата этого дня — это День красивого взгляда. Изначально — это профессиональный праздник тех, кто делает красивыми наши брови и ресницы. Но есть у него и другой контекст. В последние годы среди психологов и людей с позитивным мышлением стало популярным такое понятие, как «добрый взгляд».
«Посмотрите на меня/на него/на нее/на дело хорошо!» — говорят они. Подразумевая, что под добрым взглядом гораздо проще сделать что-то такое, что раньше не делал или боишься делать. Одним словом, как «доброе слово даже кошке приятно», так под добрым взглядом и все растет, цветет и дает свои добрый плоды.
Православная же церковь 23 марта чтит память мучеников Коринфских, среди которых особо выделяется мученица Василиса Коринфская — христианка, жившая в III веке, пострадавшая за веру во время гонений императора Декия. Отказалась отречься от Христа и была казнена.
На Руси её почитали как покровительницу весенних вод, веря, что она может наделить ручьи памятью и способностью видеть тайное. Ей молились, чтобы она уберегла дом и хозяйственные постройки от затопления.
Обряды 23 марта.
В народном календаре этот день получил название: Василисин день, Василиса — вешней воды указательница.
Название «вешней воды указательница» возникло не случайно. К этому дню снег таял особенно активно, на реках и озёрах трогался лёд, и талые воды могли подтопить дома, погреба и амбары. Люди стремились сохранить своё имущество и остатки зимних запасов. Поэтому главной заботой дня была необходимость отвести воду от жилья.
Вода в этот день она становилась главным действующим лицом. В народном сознании вода обладала двойственной природой — могла быть и «мёртвой» (разрушительной), и «живой» (дарующей здоровье и очищение).
Главными обрядами дня были рытьё канав для отвода воды и очищение водой.
Мужчины с утра выходили во двор и начинали рыть каналы и канавки вокруг дома, амбаров, погребов и колодцев, чтобы отвести талую воду и защитить постройки от сырости и разрушения. Это было не просто хозяйственное дело, а ритуал, помогающий сохранить благополучие семьи.
Если на крышах домов еще сохранялись сосульки, то с их помощью проводили обряд очищения. Для этого с крыши дома срывали сосульку, клали её на подоконник и ждали, пока солнечный свет её растопит. Затем эту талую воду выливали в ручей, приговаривая, чтобы вместе с ней уплыло всё плохое, неудачи и невезение. Верили, что талая вода в этот день обладает особой очищающей силой.
Запреты Василисина дня.
Рыбаки обязательно в этот день выходили на промысел, так как считалось, что в конце марта рыбы в водоёмах очень много. Если в реку бежали весенние ручьи, это сулило хороший улов плотвы и тарани. Поскольку день всегда приходится на Великий пост, всю пойманную рыбу не ели свежей, а солили или сушили впрок.
Женщины в этот день занимались уборкой в доме, приводя все вокруг в порядок, и пекли постные пироги, чтобы угостить ими соседей и всех нуждающихся — это считалось основой для благополучия семьи на целый год.
А вот покупки, особенно одежды и обуви, в этот день делать было нельзя, так как все это могло быстро прийти в негодность.
Стирать и менять постельное белье тоже не рекомендовалось — можно привлечь болезни в семью.
Разлить что-либо в этот день — к потере удачи и достатка. Если пролили, нужно немедленно вытереть и бросить тряпку в печь.
Нельзя было оставлять ложку в чашке или кружку на краю стола — удача «утечет» из дома, а пить из чужой чашки в этот день считалось, что к ссоре.
Не рекомендовалось также работать на земле и сажать что-то — все равно не взойдет.
Также категорически запрещалось употреблять алкоголь, устраивать пышные застолья и объедаться — чтобы не развеселить нечистую силу, а посещение развлекательных мест (кино, клубы) 23 марта может обернуться бедой.
День заботы о доме.
Одним словом, Василисин день — это день практической заботы о доме в период активного таяния снегов и день почитания воды в её двойственной природе. Интересно, что центральный обряд — рытьё канав — соединяет в себе хозяйственную необходимость и магическую защиту. Одновременно это день очищения (обряд с сосулькой), подготовки к будущему урожаю и внимательного наблюдения за природными знаками. И поскольку приходится он на Великий пост, поэтому все обряды и трапезы проходят в строгом, аскетичном ключе.
Как современному человеку применить традиции этого дня и употребить мудрость предков себе на благо? Вот несколько простых идей:
1.Проверьте, не грозит ли потоп вашему дому. Если у вас есть загородный дом или дача, имеет смысл проверить, не скопилась ли вода у фундамента, не нужно ли прорыть канавки для её отвода. Это древняя традиция, которая сегодня называется профилактикой затопления подвала.
2. Проведите обряд очищения водой. Наберите талой воды (за городом или просто заморозьте и растопите бутилированную). Умойтесь ею, представляя, как вода смывает всё плохое. Можно побрызгать ею углы в доме — для очищения пространства.
3. Сходите на рыбалку (или просто к воде). Если вы любитель, день отличный для ловли плотвы. Если нет — просто прогуляйтесь к реке или озеру, посмотрите, не тронулся ли лёд, послушайте воду. Это успокаивает и настраивает на природный ритм.
4. Сделайте заготовки. В пост рыбу есть нельзя, но можно её засолить или засушить впрок — например, к празднику Благовещения (7 апреля), когда рыба разрешается. Это тоже древняя традиция.
5. Не забывайте о ложке в чашке. Этот запрет легко соблюсти даже в офисе. Уходя с рабочего места, не оставляйте ложку в кружке — приучите себя к порядку. И, кто знает, может быть, удача действительно не «утечёт».
6. Избегайте импульсивных покупок. Запрет на покупку одежды и обуви — отличный повод сэкономить и не совершать необдуманных трат. Перенесите шопинг на другой день.
7. Будьте внимательны к приметам. Посмотрите на небо утром: есть ли туман? Какие облака? Прислушайтесь: не слышно ли первой грозы? Понаблюдайте за птицами. Это развивает внимательность и связь с природой.
8. Помогайте тем, кто просит. Не отказывайте в милостыне, переведите небольшую сумму в благотворительный фонд, помогите пожилому соседу. Доброе дело в этот день — лучший способ привлечь удачу.
Приметы дня на 23 марта:
«Василисин туман съедает снег».
«День туманом мглист — будет лён волокнист».
«Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (год будет голодным).
Синие облака, быстро бегущие по небу — к теплу и дождю.
Густой туман — к дождливому лету.
Первая гроза — к урожайному году.
Журавли прилетели — к теплу.
Ласточки прилетели — к большому урожаю и удачной рыбалке летом и осенью.
Скворцы вернулись — к скорому снегу (или к таянию снега).
Жаворонки кружатся в небе — скоро появится первая трава.
Деревья трещат — к сухой весне.
Снег вокруг муравейника тает с юга — лето будет ненастным и коротким, с севера — тёплым и долгим.
Ворона прячет клюв под крыло — к холоду.