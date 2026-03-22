35 очков Кирилла Попова помогли БК «Пари НН» одолеть «Самару»

В домашнем матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пари Нижний Новгород» одержали трудовую победу над «Самарой», которая замыкает турнирную таблицу.
Нижегородцы к домашнему поединку подошли в усечённом составе. Давно уже на больничном Илья Платонов, вне заявки также оказались Евгений Бабурин и Норберт Лукач. В результате хозяева играли в составе восьми игроков.
«Парижане» начали мощно — 14:4 в середине четверти, но к первому перерыву перевес оказался символическим — 16:13. Во второй четверти мы опять убегаем вперёд — 26:18, однако на большую паузу уходим уже в роли догоняющих — 31:34. Что характерно, за 20 минут у нас только три (!) баскетболиста набрали очки: Кирилл Попов — 18, Александр Хоменко — 7, Илья Карпенков — 6.
После смены сторон чёрно-белые вновь берут игру под свой контроль, порой наш перевес достигал 11 пунктов, а завершилась третья четверть при счёте 58:51. В середине четвёртого периода, казалось, что игра уже сделана — 70:56. Однако у нас пошли фолы, потери, и за пару минут до сирены «Пари НН» уже оказался на грани конфуза — 71:70. К счастью, несмотря на усталость, наши лидеры не провалили концовку, добившись нервной победы — 80:75.
Героем матча стал форвард Кирилл Попов, который продемонстрировал свою лучшую результативность в карьере в банковской лиге — 35 очков. В его активе также 5 подборов.
За 8 туров до финиша «Пари НН» остаётся на 9-й позиции. От места в восьмёрке лучших нас отделяют 4 выигрыша. Отыграть такой гандикап у красноярского «Енисея» будет невероятно трудно.
29 марта наши сыграют в Саратове с «Автодором».
