В Москве 4 апреля откроют движение по новым выделенным полосам

Движение по новым выделенным полосам откроют в Москве 4 апреля, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Это позволит ускорить поездки на общественном транспорте, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что общая протяженность новых полос — около 2,5 км. Например, на дублере Киевского шоссе возле улица Петра Непорожнего откроют такую линию длиной 600 м. Ожидается, что благодаря этому время в пути снизится в 2 раза.
На пересечении улиц Стромынки и Преображенской рядом с рекой Яузой откроют выделенную полосу длиной 300 м. Время в пути также уменьшится в 2 раза. А на улице Александры Монаховой близ Калужского шоссе откроют выделенную полосу протяженностью 0,17 км. Время в пути снизится с 3,5 минуты до 90 секунд.
На улице Островитянова возле Профсоюзной откроют полосу протяженностью 600 м. Вместо 6 минут теперь поездка займет всего лишь 3 минуты. А на четвертой Магистральной улице вблизи Хорошевского шоссе запустят движение по новой полосе длиной 380 м. Преодолеть этот отрезок можно будет всего за 5 минут вместо ранее затрачиваемых 10 минут.
«Запуск новых выделенных полос 4 апреля обеспечит значительное повышение скорости и регулярности перемещения пассажиров. Сокращение времени в пути достигает двукратного уровня, а число происшествий уменьшается минимум на четверть», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.