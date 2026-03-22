Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области пройдет День профразвития

Молодые жители региона смогут пообщаться с работодателями и получить карьерные консультации.

Источник: Национальные проекты России

День профразвития от президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоится 9 апреля в Волгоградском государственном университете (ВолГУ) по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки региона.

Молодые люди смогут пообщаться с работодателями региона, получить карьерные консультации от HR-экспертов и команды проекта «Профразвитие», разобрать свое резюме и даже пройти мини-собеседования с представителями компаний. Также мероприятие станет площадкой для обсуждения результатов первого регионального исследования карьерных ожиданий студентов и запросов работодателей.

Кроме того, пройдет HR-хакатон, где представители бизнеса и молодежи вместе обсудят, какие решения помогут привлечь молодых специалистов в региональные компании. В холлах университета будет работать стендовая выставка работодателей: представители компаний расскажут о вакансиях, стажировках и карьерных возможностях для молодых специалистов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.