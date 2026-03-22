В Волгоградской области пройдет День профразвития

День профразвития от президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоится 9 апреля в Волгоградском государственном университете (ВолГУ) по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки региона.
Молодые люди смогут пообщаться с работодателями региона, получить карьерные консультации от HR-экспертов и команды проекта «Профразвитие», разобрать свое резюме и даже пройти мини-собеседования с представителями компаний. Также мероприятие станет площадкой для обсуждения результатов первого регионального исследования карьерных ожиданий студентов и запросов работодателей.
Кроме того, пройдет HR-хакатон, где представители бизнеса и молодежи вместе обсудят, какие решения помогут привлечь молодых специалистов в региональные компании. В холлах университета будет работать стендовая выставка работодателей: представители компаний расскажут о вакансиях, стажировках и карьерных возможностях для молодых специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.