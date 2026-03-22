Из‑за ремонта путей отменят ряд электричек Нижний Новгород — Казань

РЖД изменила расписание электричек по маршруту Нижний Новгород — Казань из‑за ремонта путей. Об этом сообщили в пресс‑службе Волго‑Вятской пригородной пассажирской компании.
Так, 30 марта и 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 апреля отменят несколько пригородных поездов между Нижним Новгородом и Казанью (в т. ч. рейсы № 7001/7002/7004/7006, № 7007/7009/7011/7012, № 7013/7015/7017/7018, № 7019/7020/7022/7024).
