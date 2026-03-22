Разводы в Воронежской области снизились на 21% вслед за ростом госпошлины

В Воронежской области подвели итоги демографической статистики за 2025 год. Количество разводов снизилось на 21% по сравнению с предыдущим годом. Такую динамику озвучила руководитель регионального управления ЗАГС в ходе отчета перед областными парламентариями.
По словам главы ведомства, одна из вероятных причин заметного сокращения числа расторжений браков — существенное повышение госпошлины. С 2025 года супругам приходится оплачивать процедуру развода из расчета 5 тысяч рублей с каждого, тогда как раньше эта сумма составляла всего 650 рублей.
Параллельно в регионе наблюдается и положительная тенденция в сфере бракосочетаний. За отчетный период свои семьи официально создали более 15 тысяч пар, что на 8% больше, чем годом ранее. Также в области за год на свет появились 15 493 младенца.